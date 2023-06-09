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09:20, 9 июня 2023Россия

В России подростки избили незнакомцев за отказ дать закурить

В Бирске подростки избили незнакомцев и распылили перцовку за отказ дать закурить

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В городе Бирск в Башкирии подростки избили незнакомца и распылили перцовку за то, что он отказался дать им закурить. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его информации, россиянка подошла к супружеской паре, которая гуляла с собакой, с просьбой дать сигарету. Мужчина усомнился в том, что девушке есть 18 лет, и отказал, после чего она ушла.

Через некоторое время россиянка вернулась к незнакомцам и начала показывать свой паспорт, затем она распылила в лицо супругам перцовый баллончик и сбежала. Когда мужчина попытался догнать девушку, его избили двое ее спутников.

Пострадавших госпитализировали с химическими ожогами лица, шеи и верхних конечностей, у мужчины также диагностировали ушибы по всему телу. Правоохранители ищут злоумышленников.

Ранее в Волгоградской области подростки жестоко избили строительной киянкой мужчину после того, как он им сделал замечание в магазине. У россиянина остались повреждения на теле, он обратился за медпомощью.

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    Анастасия Шейкина
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