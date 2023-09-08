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01:31, 8 сентября 2023Среда обитания

Джессика Симпсон решила избавиться от бывшего дома Оззи Осборна

Певица и актриса Джессика Симпсон выставила на продажу дом за 22 млн долларов
Джессика Симпсон

Джессика Симпсон. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица и актриса Джессика Симпсон решила избавиться от своего особняка в калифорнийском городе Хидден-Хилс. Артистка выставила на продажу поместье, которым владела около десяти лет, пишет Architectural Digest.

Симпсон приобрела эту недвижимость у британского рок-музыканта Оззи Осборна за 11 миллионов долларов в 2013 году. Новому же владельцу предлагают заплатить за него вдвое дороже — 22 миллиона долларов.

Здания расположены на участке площадью один гектар и выполнены в эклектичном стиле. Уточняется, что в 2019 году главный дом пришлось соединить с гостевым из-за того, что после рождения третьего ребенка семье стало в нем тесно. На территории поместья есть беседка, бассейн со спа-зоной и джакузи. Другие детали интерьера не раскрываются. Известно лишь, что когда певица только заехала в дом, то установила на подъездной дороге статую коровы. Однако неизвестно, сохранилась ли она до сих пор.

Ранее в США выставили на продажу бывший дом экс-президента страны Барака Обамы. Объект, расположенный на острове Мартас-Винъярд в штате Массачусетс, оценили в 17,6 миллиона долларов. Обама арендовал его во время своего второго президентского срока в 2013 году.

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    Нина Ташевская
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