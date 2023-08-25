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19:51, 25 августа 2023Среда обитания

Бывший дом Обамы продадут в США

Бывший дом Барака Обамы выставили на продажу за $17,6 млн

Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Бывший дом экс-президента США Барака Обамы выставили на продажу. Объект оценивается в 17,6 миллиона долларов (1,66 миллиарда рублей), сообщает New York Post.

Особняк располагается на острове Мартас-Винъярд в штате Массачусетс. Обама арендовал его во время своего второго срока в качестве президента в 2013 году. В 2018 году объект был продан за 15 миллионов долларов.

Дом носит название Чилмарк Хауз. Внутри него шесть спален и семь ванных комнат. Их дополняют современная кухня с камином и гостиная с французскими дверьми, ведущими на террасу снаружи. В хозяйской спальне также есть камин и санузел с полами, оснащенными системой подогрева. Во втором крыле находятся гостевые спальни.

Площадь жилья составляет около 660 квадратных метров, а площадь участка, на котором он расположен — четыре гектара. Помимо основного здания, на территории имеется бассейн, несколько фруктовых деревьев и баскетбольное поле. Отдельно от главного дома стоит коттедж с двумя спальнями и трехместный гараж.

Ранее сообщалось, что в штате Вашингтон выставили на продажу таунхаус, в котором раньше жил Обама. Объект можно приобрести за 1,3 миллиона долларов.

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    Александра Качан
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