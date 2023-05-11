В США решили продать бывший дом Обамы

В Вашингтоне выставили на продажу таунхаус, где жил бывший президент США Барак Обама

В США выставили на продажу таунхаус, где проживал бывший президент страны Барак Обама, когда занимал пост сенатора. Об этом сообщает Mansion Global.

Обама переехал оттуда во время своей первой президентской кампании в целях безопасности. Таунхаус находится в Вашингтоне и продается почти за 1,3 миллиона долларов. Здание разделено на два объекта — квартиру на первом этаже, где проживал Обама, и двухуровневые апартаменты над ней.

В квартире на верхних этажах есть кухня, две спальни, а также выход на террасу и задний двор. По словам риелторов, дом не представляет собой элитный объект, однако имеет удобное расположение и предоставит новым жильцам возможность похвастаться проживанием в месте, которое одно время занимал бывший президент.

В сентябре 2022 года в Лос-Анджелесе продали бывший дом 40-го президента США Рональда Рейгана. Имя покупателя осталось неизвестно. Новый владелец заплатил за жилье в престижном районе Берд-Стритс 70 миллионов долларов.