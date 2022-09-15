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Неизвестный купил дом бывшего президента США

В США продали бывший дом 40-го президента Рональда Рейгана

Изображение: сервис Google Earth

В Лос-Анджелесе продали бывший дом 40-го президента США Рональда Рейгана. Имя покупателя осталось неизвестно, сообщает Mansion Global.

Новый владелец заплатил за жилье в престижном районе Берд-Стритс 70 миллионов долларов (более 4,1 миллиарда рублей). Изначально его выставили на продажу за 80 миллионов долларов. Последние десять лет особняк принадлежал компании, связанной с именем канадского предпринимателя Франческо Аквилини.

Дом был построен для Рейгана и его первой жены, актрисы Джейн Уайман, в 1940-х годах. Внутри есть семь спален и 12 ванных комнат. Недавно в доме провели ремонт.

В марте 2022 года в городе Палм-Бич во Флориде выставили на продажу особняк, который раньше принадлежал сестре бывшего президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри. За особняк на побережье попросили 59 миллионов долларов.

Нина Ташевская
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