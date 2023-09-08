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10:12, 8 сентября 2023Силовые структуры

Россиянка избивала сыновей за плохие оценки в школе и попала под следствие

На Камчатке мать избивала маленьких сыновей за плохие оценки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Камчатском крае мать заподозрили в истязании десятилетнего и восьмилетнего сыновей за плохую успеваемость в школе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с января 2019-го по май 2023 года россиянка избивала детей за плохие оценки и плохое поведение. Она наносила мальчикам физические и психологические страдания.

По факту произошедшего возбуждено дело по пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 («Истязание малолетних») УК РФ. Сейчас следователи выясняют все делали произошедшего. Детей изъяли из семьи: они уже находятся в социальном учреждении.

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    Екатерина Власова
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