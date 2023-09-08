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23:31, 8 сентября 2023Из жизни

Ким Кардашьян попросила Байдена защитить армян

Ким Кардашьян обратилась к Байдену с просьбой защитить Армению от Азербайджана
Ким Кардашьян

Ким Кардашьян. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская телезвезда Ким Кардашьян в соцсети X обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой «остановить новый геноцид армян».

К публикации знаменитость прикрепила ссылку на статью в журнале «Rolling Stone». В материале она совместно с известным врачом Эриком Исраэляном попросила правительство Соединенных Штатов повлиять на власти Азербайджана, чтобы предотвратить очередные возможные боевые действия в Нагорном Карабахе.

«Война в Украине сделала Азербайджан, казалось бы, более выгодной альтернативой российской нефти и газу для некоторых стран. Однако такая уверенность воодушевила автократическое правительство Азербайджана использовать голод в качестве оружия против армянского населения в регионе», — заявила Кардашьян.

В 2020 году Кардашьян перевела крупную сумму денег на нужды Нагорного Карабаха.

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    Юлия Мискевич
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