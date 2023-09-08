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11:08, 8 сентября 2023Моя страна

В Татарстане стартовал фестиваль китайского кино

В Казани 7 сентября стартовал фестиваль китайского кино

Фото: Jeremy Yap / Unsplash

В столице Татарстана в четверг, 7 сентября, стартовал фестиваль китайского кино, который проходит на фоне форума «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Как уточняет ТАСС, просмотр картин начался с показа киноленты «Привет, мам» режиссера Цзя Лин.

«Фильмы, которые мы привезли, прежде всего были успешны у себя в стране, они любимы и понятны китайскому зрителю. Также они имеют огромное количество международных наград», — рассказала врио генерального директора Роскино Екатерина Наумова, выступая на церемонии открытия фестиваля.

Ранее стало известно, что в Дагестане открылся международный фестиваль «Дни Белых журавлей». Ожидается, что на фестиваль приедут 55 литературных деятелей из разных регионов России и ближнего зарубежья. Мероприятия будут проходить в Махачкале и на родине поэта — в селе Цада Хунзахского района.

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    Варвара Кошечкина
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