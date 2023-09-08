Hindustan Times: вертолеты Ка-52 «Аллигатор» ВС РФ стали сущим кошмаром для ВСУ

Боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» Вооруженных сил (ВС) России стали «сущим кошмаром» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). На это указало издание Hindustan Times.

Газета отметила, что «Аллигаторы» демонстрируют свою эффективность, уничтожая бронетехнику и укрепления противника на юге Донецка и в Красном Лимане. Также авторы материала обратили внимание на способность российских пилотов работать на предельно малых высотах.

В августе бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал, что российские войска наносят сильный урон ВСУ в тылу. Он отметил успехи российских войск по выведению из строя украинских систем ПВО, которые позволили им занять доминирующее положение в воздухе. В итоге боевые вертолеты Ка-52 наносят точечные удары по украинской бронетехнике и живой силе как на передовой, так и в местах их дислокации на удалении от линии фронта. В результате украинские войска несут большие потери, отметил экс-разведчик.

