В США оценили успехи Российской армии по уничтожению в тылу объектов ВСУ

Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия наносит сильный урон ВСУ в тылу

Российские войска наносят сильный урон Вооруженным силам Украины (ВСУ) в тылу. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире U.S. Tour of Duty, передает РИА Новости.

По его словам, Российская армия благодаря своим возможностям наносить удары вглубь Украины уничтожает технику и личный состав ВСУ до отправки на фронт. В результате украинские войска несут большие потери, отметил экс-разведчик. Следствием этого стало падение боевого духа у военнослужащих ВСУ.

Риттер также отметил успехи российских войск по выведению из строя украинских систем ПВО, которые позволили им занять доминирующее положение в воздухе. В итоге боевые вертолеты Ка-52 наносят точечные удары по украинской бронетехнике на передовой.

18 августа американский экс-разведчик заявил, что ВСУ потерпят крах после провала наступления в Запорожье. Он добавил, что ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов, а многие из поставленных Западом танков уже уничтожены.