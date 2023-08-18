В США предсказали крах ВСУ после провала наступления в Запорожье

Экс-разведчик Риттер: ВСУ потерпят крах после провала наступления в Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят крах после провала наступления в Запорожье. Судьбу украинской армии предсказал бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Украина перебросила свои лучшие резервы на Запорожское направление, когда их разобьют, у них ничего не останется», — заявил экс-разведчик.

Он добавил, что ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов, а многие из поставленных Западом танков уже уничтожены.

Ранее Риттер отметил, что если президент Украины Владимир Зеленский не захочет заключить перемирие, то он может потерять Одессу. Бывший разведчик предположил, что в скором времени ВСУ потерпят поражение на поле боя.