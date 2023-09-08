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08:04, 8 сентября 2023Бывший СССР

Рогов ответил на слова Блинкена о прогрессе контрнаступления ВСУ

Владимир Рогов назвал вымыслом слова Блинкена о прогрессе контрнаступления ВСУ
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ответил на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о прогрессе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его комментарий передает РИА Новости.

По мнению Рогова, заявление Блинкена является «не более, чем вымыслом». «Если и существует какой-то прогресс, так это по разворовыванию и отмыванию западных денег, в том числе американских налогоплательщиков, которые вбрасываются, как в черную дыру, для удержания у власти режима Зеленского», — подчеркнул он.

Рогов отметил, что Украина превратилась в серую зону, через которую проходят миллиардные вливания. «Запад и верхушка шайки наркоманов и нацистов делает бизнес на смертях жителей постукраинского пространства», — указал он.

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    Марина Совина
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