Владимир Рогов назвал вымыслом слова Блинкена о прогрессе контрнаступления ВСУ

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ответил на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о прогрессе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его комментарий передает РИА Новости.

По мнению Рогова, заявление Блинкена является «не более, чем вымыслом». «Если и существует какой-то прогресс, так это по разворовыванию и отмыванию западных денег, в том числе американских налогоплательщиков, которые вбрасываются, как в черную дыру, для удержания у власти режима Зеленского», — подчеркнул он.

Рогов отметил, что Украина превратилась в серую зону, через которую проходят миллиардные вливания. «Запад и верхушка шайки наркоманов и нацистов делает бизнес на смертях жителей постукраинского пространства», — указал он.