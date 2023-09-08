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09:42, 8 сентября 2023Из жизни

Женщина забыла о тампоне на несколько месяцев и попала в больницу

Фото: @kelseylfoster

Женщина из Австралии забыла о тампоне, попала в больницу и едва не рассталась с жизнью. Об этом она рассказала news.com.au.

29-летняя Келси Фостер пользовалась тампонами с юношества и не подозревала, что они могут представлять опасность для здоровья. В последние несколько месяцев австралийка несколько раз ложилась в больницу из-за хронических проблем с желчным пузырем. Помимо этого, Фостер страдает от эндометриоза, из-за чего ее менструальный цикл часто сбивается.

Когда Фостер начала испытывать спазмы и боли внизу живота, она сочла, что так дают о себе знать старые болезни, и не стала обращаться к врачу. Однако во время посещения туалета через несколько дней после появления симптомов она почувствовала, как из нее что-то выпало. Женщина подумала, что это сгусток крови, но с ужасом обнаружила на полу старый тампон. Фостер признается, что даже не помнит, насколько долго он пробыл внутри.

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Женщина сразу же принесла его в больницу, и там ей диагностировали синдром токсического шока (СТШ) — состояние, которое развивается в ответ на попадание в кровоток токсина. Доктора сказали ей, что из-за СТШ ее желчный пузырь практически отказал. Кроме того, в результате интоксикации плохо стала работать и печень. Сейчас Фостер сдает многочисленные анализы и готовится к операции.

Фостер решила рассказать свою историю, чтобы как можно шире распространить информацию об СТШ. По ее мнению, в обществе разговоры о менструации и связанных с ней проблемах по-прежнему считаются табуированными, и многие женщины даже не подозревают, что тампоны могут вызывать этот синдром. «СТШ — очень опасное состояние, организм может перестать функционировать в течение 24-48 часов после начала интоксикации, это не шутка», — рассказала Фостер журналистам.

По ее словам, обсудив свою ошибку с подругами, она выяснила, что многие из них тоже забывали извлечь тампоны и не знали о возможных последствиях. Фостер удивлена, что тампоны до сих пор не запрещены из-за риска развития СТШ.

Ранее сообщалось, что жительница Индии перенесла три операции после того, как хирурги забыли в ее животе марлевый тампон. Ошибка была допущена во время кесарева сечения, которое беременной женщине сделали на фоне осложнений.

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    Алиса Дмитриева
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