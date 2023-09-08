Медсестра пожертвовала часть печени незнакомому мальчику и спасла ему жизнь

В США медсестра пожертвовала часть печени ребенку с синдромом Алажиля

В США медсестра спасла жизнь 20-месячному мальчику с синдромом Алажиля — она пожертвовала незнакомому ребенку часть своей печени. На историю спасения обратило внимание издание People.

Мальчику по имени Логан Сальва из штата Флорида диагностировали редкое генетическое заболевание, из-за которого желчь скапливается в печени и разрушает ее. Родители Логана подали заявку на участие в программе трансплантации печени для детей в другом штате — Пенсильвании, — и на просьбу откликнулась медсестра Маккензи Бич.

«Я здорова, и меня есть кому поддержать. У меня была такая возможность, и я не видела никаких причин этого не делать. Месяц некоторых неудобств — это очень, очень маленькая цена за такой результат», — прокомментировала свой поступок Маккензи.

По словам хирурга Джорджа Мазариегоса, было важно получить печень именно от живого донора — тогда можно выбрать наилучший фрагмент органа для трансплантации. Операцию провели в июне, а недавно семьи Логана и Маккензи смогли пообщаться по видеосвязи.

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Мать мальчика призналась журналистам, что ему стало заметно легче после операции. «Уже через несколько дней сменился цвет кожи, и это было только начало. Он начал набирать вес и снова выглядеть как обычный малыш», — сказала она.

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