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10:37, 8 сентября 2023Из жизни

Медсестра пожертвовала часть печени незнакомому мальчику и спасла ему жизнь

В США медсестра пожертвовала часть печени ребенку с синдромом Алажиля

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

В США медсестра спасла жизнь 20-месячному мальчику с синдромом Алажиля — она пожертвовала незнакомому ребенку часть своей печени. На историю спасения обратило внимание издание People.

Мальчику по имени Логан Сальва из штата Флорида диагностировали редкое генетическое заболевание, из-за которого желчь скапливается в печени и разрушает ее. Родители Логана подали заявку на участие в программе трансплантации печени для детей в другом штате — Пенсильвании, — и на просьбу откликнулась медсестра Маккензи Бич.

«Я здорова, и меня есть кому поддержать. У меня была такая возможность, и я не видела никаких причин этого не делать. Месяц некоторых неудобств — это очень, очень маленькая цена за такой результат», — прокомментировала свой поступок Маккензи.

По словам хирурга Джорджа Мазариегоса, было важно получить печень именно от живого донора — тогда можно выбрать наилучший фрагмент органа для трансплантации. Операцию провели в июне, а недавно семьи Логана и Маккензи смогли пообщаться по видеосвязи.

Вы узнаете, что орган абсолютного незнакомца идеально подходит вашему сыну. Сидите и гадаете, кто же это может быть? Мы так долго мечтали об этом и молились, так что встретиться с Маккензи — невероятно. Это настоящий подарок

Расика Марлетто-Сальвамать ребенка, которому требовалась операция
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Мать мальчика призналась журналистам, что ему стало заметно легче после операции. «Уже через несколько дней сменился цвет кожи, и это было только начало. Он начал набирать вес и снова выглядеть как обычный малыш», — сказала она.

Ранее в итальянском городе Турин прохожий поймал девочку, упавшую с пятого этажа. 37-летний банкир Маттиа Агуцци и его возлюбленная услышали крики о помощи, когда шли в магазин за хлебом.

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    Александра Лисица
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