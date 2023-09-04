Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:01, 4 сентября 2023Из жизни

Банкир поймал сорвавшуюся с пятого этажа девочку

CNN: в Италии банкир спас жизнь упавшей с балкона девочке

Фото: Olesia Bilkei / Shutterstock / Fotodom

В итальянском городе Турин прохожий поймал ребенка, упавшего с пятого этажа. Об этом сообщает CNN.

37-летний банкир Маттиа Агуцци и его возлюбленная услышали крики о помощи, когда шли в магазин за хлебом. Кричал мужчина в окне многоэтажного здания. Он пытался привлечь внимание к маленькой девочке, которая перебралась через балконные перила на пятом этаже.

Сначала Агуцци попытался уговорить девочку вернуться на балкон, но быстро понял, что она его не слышит. Тогда он решил встать под балконом, чтобы спасти ей жизнь, если она сорвется.

Когда я увидел, что она падает, я закрыл глаза и надеялся на лучшее. Я смягчил ее падение, и мы оба оказались на земле

Маттиа Агуццибанкир

В первые мгновения девочка не подавала признаков жизни, но затем заплакала.

Ее родители выбежали на улицу, как только осознали, что произошло. Скорая помощь отвезла ребенка в больницу. Агуцци получил незначительные травмы и также был госпитализирован.

Городские власти намерены наградить Агуцци за его героический поступок. Сам банкир считает, что просто выполнял свой долг.

Ранее сообщалось, что в Китае мужчина заметил стоящую на карнизе окна соседскую девочку и спас ее, рискуя собственной жизнью. Китаец сумел подобраться к ней и помог залезть в окно.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости

    Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке

    Россиянам назвали экономичные способы сделать интерьер дома богаче

    В российском регионе задержали зажавшего в гаражах школьниц мужчину

    Одна из моделей Lada подорожала

    Показан увеличивающий риск ожирения механизм

    Россиянина под наркотиками задержали из-за истерики на популярном курорте Турции

    Банкир поймал сорвавшуюся с пятого этажа девочку

    В Китае раскрыли влияние «Сармата» на украинский конфликт

    В московские школы и ТЦ поступили сообщения о минировании

    Затопленный поезд метро с пассажирами в Испании попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости