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20:08, 31 июля 2023Из жизни

Мужчина спас девочку от падения с четвертого этажа и попал на видео

Newsflare: в Китае сосед спас ребенка от падения с четвертого этажа

В Китае мужчина заметил стоящую на карнизе окна соседскую девочку и спас ее, рискуя собственной жизнью. Попавший на видео эпизод опубликовал сайт Newsflare.

Инцидент произошел 24 июля в городе Мяньчжу, провинция Сычуань. Девочка, возраст которой не уточняется, каким-то образом вылезла или выпала из окна на четвертом этаже многоквартирного здания и осталась стоять на узком карнизе. Она успела ухватиться за оконную раму, но не могла забраться обратно в квартиру.

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Жители окрестных домов растянули под окнами ковер, надеясь поймать ребенка в случае падения. Затем на карниз вышел сосед девочки. Мужчина сумел подобраться к ней и помог залезть в окно.

В результате происшествия никто не пострадал. Позже выяснилось, что родители девочки оставили ее дома одну.

Ранее другой житель Китая спас четырехлетнего соседского мальчика от падения с балкона 14-го этажа. Оставленный дома родителями ребенок каким-то образом выбрался из окна лоджии.

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    Никита Савин
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