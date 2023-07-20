Сосед спас четырехлетнего мальчика от падения с 14 этажа

SCMP: в Китае сосед шесть минут держал повисшего на окне мальчика и спас его от падения

Житель Китая спас четырехлетнего соседского мальчика от падения с балкона 14-го этажа, рискуя собственной жизнью. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Спящего мальчика оставили одного в квартире родители. Ребенок проснулся и каким-то образом сумел вылезти в окно лоджии. Оказавшись снаружи, мальчик повис на раме, цепляясь ногами за узкий карниз. Он начал плакать и звать на помощь.

Крики ребенка услышал сосед с нижнего этажа Ван Цзюньи. Мужчина подбежал к окну, забрался на оконную раму своего балкона и одной рукой схватил мальчика за пятки, помогая ему удержаться. В это время жена, дочь и соседка Ван Цзюньи, находившиеся в квартире, держали за ноги его самого. По словам одного из жителей дома, мальчик и мужчина продержались в таком положении шесть минут, пока на помощь не подоспели сотрудники управляющей компании жилого комплекса.

Поступок соседей мальчика не остался незамеченным. Ван Цзюньи, его семья, сотрудники управляющей компании и пожилая соседка, оказавшие помощь, были награждены местными властями за храбрость. А многие пользователи сети, узнавшие о произошедшем, поблагодарили мужчину за героический поступок. «То, что он сделал, — потрясающе. В конце концов, он обычный человек без какой-либо подготовки. Он очень смелый», — написал один из них.

Ранее сообщалось, что в Китае доставщик еды спрыгнул с моста, чтобы спасти тонущую женщину. После героического поступка мужчина беспокоился лишь о недоставленных заказах, за которые его могли оштрафовать.

