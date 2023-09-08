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17:14, 8 сентября 2023Бывший СССР

Герой России рассказал о прорыве обороны ВСУ скрытым маневром

Герой России Наймушин рассказал, как его бригада прорвала оборону ВСУ с тыла

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Полковник Сергей Наймушин, награжденный звездой Героя России, рассказал о скрытом маневре, при котором его бригада прорвала оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его рассказ передает РИА Новости.

«Обошли опорные пункты противника, зашли между опорными пунктами противника, там, где противник нас не ожидал. Соответственно, заняли рубеж, закрепились, в дальнейшем обеспечили себе действия по выполнению дальнейшей задачи», — сказал он.

Также Наймушин заявил, что полученная им звезда Героя России принадлежит всем бойцам его бригады. «Награда — всего коллектива, всего личного состава бригады», — заключил военный.

Ранее Герой России, полковник Рустам Сайфуллин заявил, что методы НАТО терпят крах с российскими войсками на Украине, поскольку страны Альянса привыкли воевать с неоснащенными армиями.

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    Алевтина Запольская
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