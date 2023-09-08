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09:23, 8 сентября 2023Среда обитания

Звезда «Comedy Баттл» назвала ночной маникюр главным преимуществом Москвы

Звезда «Comedy Баттл» Яровицына: в отличие от других городов Москва не спит

Фото: Telegram-канал Зои Яровицыной

В отличие от мегаполисов в других странах, Москва никогда не спит. Главное отличие российской столицы от остальных крупных городов назвала звезда «Comedy Баттл» Зоя Яровицына в интервью для «Москвич MAG».

Преимуществом Москвы перед прочими местами Яровицына считает возможность воспользоваться различными услугами в любое время, в том числе ночью. «Если тебе нужно, ты можешь заказать еду, вызвать слесаря и даже сделать маникюр», — заявила стендап-комик.

Яровицына также рассказала об особенностях москвичей. По ее словам, жители столицы выделяются своей целеустремленностью. «Люди, живущие в Москве, вгрызаются в возможности. Люди, которые много работают, есть во всех городах, но для москвичей, как мне кажется, работа, достижения, самореализация — это культ», — пояснила она.

Стендап-комик добавила, что именно быстрый темп жизни и безграничные возможности, которые предоставляет Москва, покорили ее с первого знакомства с городом. Яровицына отметила, что в столице у нее появляется ощущение, что нет ничего невозможного, а все мечты осуществимы.

Ранее актер Камиль Ларин назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком. Он считает, что столица России отличается особым колоритом.

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    Александра Качан
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