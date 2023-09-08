В Казахстане предотвратили попытку подрыва мавзолея

КНБ Казахстана предотвратило попытку подрыва мавзолея в Туркестане

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана в текущем году предотвратили попытку подрыва мавзолея Ходжа Ахмета Ясави в Туркестане. Об этом сообщил заместитель председателя ведомства Руслан Сейсембаев, передает ТАСС.

По его словам, в Казахстане сохраняется повышенная террористическая опасность, а ежегодно в стране предотвращается не менее двух терактов.

«Только в этом году на ранней стадии приготовления сорваны попытки совершить подрыв самодельного взрывного устройства в мавзолее Ходжа Ахмета Ясави в Туркестане, а также вооруженного нападения в местах массового скопления в Астане», — рассказал Сейсембаев.