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09:38, 8 сентября 2023Бывший СССР

В Казахстане предотвратили попытку подрыва мавзолея

КНБ Казахстана предотвратило попытку подрыва мавзолея в Туркестане

Фото: Matyas Rehak / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана в текущем году предотвратили попытку подрыва мавзолея Ходжа Ахмета Ясави в Туркестане. Об этом сообщил заместитель председателя ведомства Руслан Сейсембаев, передает ТАСС.

По его словам, в Казахстане сохраняется повышенная террористическая опасность, а ежегодно в стране предотвращается не менее двух терактов.

«Только в этом году на ранней стадии приготовления сорваны попытки совершить подрыв самодельного взрывного устройства в мавзолее Ходжа Ахмета Ясави в Туркестане, а также вооруженного нападения в местах массового скопления в Астане», — рассказал Сейсембаев.

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    Алевтина Запольская
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