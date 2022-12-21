Готовивший госпереворот житель Казахстана оказался бывшим силовиком

Суд Астаны сообщил, что готовивший теракт и госпереворот оказался бывшим правоохранителем

Житель Казахстана, готовивший государственный переворот и теракт в Астане, оказался бывшим правоохранителем. Об этом сообщает KazTAG со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

По данным суда, мужчина, нарушая присягу сотрудника внутренних дел, спланировал насильственный захват власти с изменением конституционного строя страны и стал искать для этого единомышленников. Бывший силовик пропагандировал свои радикальные идеи и призывал участвовать в митинге 17 мая в Астане, а позже совершить теракты в посольстве одного иностранных государств и в здании госоргана.