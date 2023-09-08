В США рассказали о тяжелом положении ВСУ

Ветеран ВВС США Майерс: у ВСУ нет эффективной контрстратегии, они в большой беде

Украинская армия находится в тяжелом положении, поскольку у нее нет эффективной контрстратегии. Такое мнение выразил военный эксперт, ветеран ВВС США Стивен Майерс в интервью USA Today.

По его словам, Украина пытается продемонстрировать западным странам прогресс на поле боя с помощью «булавочных уколов» и заявлений о возвращении утраченных территорий. Майерс также отметил, что ни новый министр обороны страны Рустем Умеров, ни последний пакет американской военной помощи не смогут существенно повлиять на борьбу украинских войск. «Украинцы в большой беде», — резюмировал он.