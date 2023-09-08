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09:10, 8 сентября 2023Россия

В СПЧ рассказали о планах спецслужб Украины на российских мигрантов

Член СПЧ Кабанов: спецслужбы Украины имеют планы на прибывающих в РФ мигрантов
Кирилл Кабанов

Кирилл Кабанов. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Спецслужбы Украины имеют планы на прибывающих в Россию мигрантов. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Как рассказал общественник, сейчас контрразведка слабо контролирует поток прибывающих в Россию мигрантов, и украинские спецслужбы могут подыскивать среди выходцев из Средней Азии и Закавказья исполнителей для подрывной деятельности.

«В этом многомиллионном потоке можно организовать массовую заброску уже подготовленной вражеской агентуры», — заявил Кабанов.

Он напомнил о случае, когда спецслужбы уже использовали мигрантов подобным образом, — им поручили организовать поставку необходимых для нужд Вооруженных сил Украины запчастей на военную технику.

Ранее Кабанов заявлял, что незаконные мечети и молельные дома, действующие под видом культурных центров для мусульман, являются прямой угрозой многонациональному миру и стабильности России.

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    Марк Леонов
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