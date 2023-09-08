В СПЧ рассказали о планах спецслужб Украины на российских мигрантов

Член СПЧ Кабанов: спецслужбы Украины имеют планы на прибывающих в РФ мигрантов

Спецслужбы Украины имеют планы на прибывающих в Россию мигрантов. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Как рассказал общественник, сейчас контрразведка слабо контролирует поток прибывающих в Россию мигрантов, и украинские спецслужбы могут подыскивать среди выходцев из Средней Азии и Закавказья исполнителей для подрывной деятельности.

«В этом многомиллионном потоке можно организовать массовую заброску уже подготовленной вражеской агентуры», — заявил Кабанов.

Он напомнил о случае, когда спецслужбы уже использовали мигрантов подобным образом, — им поручили организовать поставку необходимых для нужд Вооруженных сил Украины запчастей на военную технику.

Ранее Кабанов заявлял, что незаконные мечети и молельные дома, действующие под видом культурных центров для мусульман, являются прямой угрозой многонациональному миру и стабильности России.