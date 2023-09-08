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12:17, 8 сентября 2023Среда обитания

Мик Джаггер продал дом за миллионы долларов

Музыкант Мик Джаггер и его партнерша Мелани Хэмрик продали дом за $3,25 млн

Фото: Paul Childs / Reuters

Лидер рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер и его партнерша, хореограф Мелани Хэмрик, в конце августа продали дом во Флориде, США, за 3,25 миллиона долларов. Об этом сообщает издание Mansion Global.

Дом расположен в получасе езды от Сарасоты, на территории охраняемого жилого комплекса премиум-класса Lake Club. Отмечается, что за время владения особняком пара успела потратить 400 тысяч долларов на косметический ремонт здания, а также благоустройство придомовой территории и установку камер видеонаблюдения.

Площадь главного здания составляет 1,73 тысячи квадратных метров, в нем есть четыре спальни, большая гостиная, медиазал с баром, а также два кабинета, три балкона и застекленная веранда. В главной спальне, на которую ведет отдельная лестница, находятся балкон с камином и гардеробная. На территории особняка есть собственная колокольня.

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Как писали СМИ, Джаггер приобрел особняк в качестве рождественского подарка для Хэмрик а 2020 году. При этом в реестре прав на недвижимость PropertyShark указано, что предыдущие владельцы продали дом в октябре 2020 года за 1,98 миллиона долларов, а Хэмрик указана в качестве единственного владельца жилья.

Отмечается, что пара не проводила много времени в этом доме, имея недвижимость по всему миру. Сам особняк появился на рынке недвижимости в июне по цене менее 3,5 миллиона долларов. Имя нового владельца жилья неизвестно, однако отмечается, что он «в восторге от того, что приобретает этот дом». Кроме того, покупатель особо отметил «уют, созданный парой» в особняке.

Ранее стало известно, что в США собираются продать бывший дом экс-президента США Барака Обамы. Его выставили на продажу по цене 17,6 миллиона долларов. Особняк расположен на острове Мартас-Винъярд в штате Массачусетс, Обама арендовал его во время своего второго президентского срока в 2013 году.

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    Мария Черкасова
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