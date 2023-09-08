Минобороны заявило об уничтожении станции обнаружения маловысотных целей СТ-68У

МО: в Запорожской области уничтожена станция обнаружения маловысотных целей

Российские военные уничтожили станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны (МО).

Там уточнили, что радиолокационная станция располагалась близ населенного пункта Трудовое в Запорожской области. Помимо этого, в районе Серебрянки Донецкой народной республики (ДНР) российские военные поразили командно-наблюдательные пункты подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.

Помимо этого, ВС России удалось уничтожить украинскую станцию радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Буковель-AD» на донецком направлении.

Ранее оборонное ведомство отчиталось об уничтожении пункта управления беспилотниками ВСУ — объект располагался близ населенного пункта Отрадокаменка.