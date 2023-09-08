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14:14, 8 сентября 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении станции обнаружения маловысотных целей СТ-68У

МО: в Запорожской области уничтожена станция обнаружения маловысотных целей

Фото: Wikimedia

Российские военные уничтожили станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны (МО).

Там уточнили, что радиолокационная станция располагалась близ населенного пункта Трудовое в Запорожской области. Помимо этого, в районе Серебрянки Донецкой народной республики (ДНР) российские военные поразили командно-наблюдательные пункты подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.

Помимо этого, ВС России удалось уничтожить украинскую станцию радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Буковель-AD» на донецком направлении.

Ранее оборонное ведомство отчиталось об уничтожении пункта управления беспилотниками ВСУ — объект располагался близ населенного пункта Отрадокаменка.

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    Анастасия Шейкина
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