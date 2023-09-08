Российские войска уничтожили украинскую станцию борьбы с БПЛА «Буковель-AD»

Минобороны России отчиталось об уничтожении станции борьбы с БПЛА «Буковель-AD»

Российским войскам удалось уничтожить украинскую станцию радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Буковель-AD». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что станция располагалась на донецком направлении. Помимо «Буковель-AD» Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 215 бойцов и несколько единиц техники, среди которой было четыре автомобиля, две американские артиллерийские системы М777, гаубица Д-20 и противотанковое орудие «Рапира».

Кроме того, Вооруженным силам (ВС) России удалось отразить 12 атак противника, а также уничтожить командно-наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады украинских войск.