Российские средства ПВО перехватили управляемую авиабомбу JDAM

Минобороны заявило о перехвате управляемой авиабомбы JDAM и 11 снарядов HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили в зоне проведения спецоперации управляемую авиабомбу JDAM и 11 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, за сутки система ПВО уничтожила 41 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Белогоровки и Меловатки Луганской народной республики, Спорного и Водяного Донецкой народной республики, Мирного Запорожской области, а также недалеко от Голой Пристани Херсонской области.

Впервые о перехвате авиабомбы JDAM Минобороны сообщило 3 мая. Эти снаряды оборудованы аэродинамическим комплектом с наведением по системе GPS массой от 230 до 960 килограммов и дальностью применения от 40 километров.

Об использовании Украиной JDAM стало известно 10 марта, когда в сети появилось видео, на котором украинские военные обстреляли этими бомбами Курдюмовку под Артемовском. Позже применение снарядов подтвердил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подчеркнул, что Киеву нужно еще больше таких «умных бомб» для изменения положения украинской армии на фронте.

Как рассказал «Ленте.ру» полковник запаса Андрей Кошкин, особенность JDAM заключается в дальности ее действия, а также в высоте, на которой она может быть использована. По его мнению, применение этих бомб Киевом может быть сопряжено с рядом сложностей из-за отсутствия необходимого оборудования.