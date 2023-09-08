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12:21, 8 сентября 2023Бывший СССР

На Украине раскрыли подробности об ограничении выезда женщинам

На Украине анонсировали запрет на выезд для мобилизованных женщин

Фото: Dmytro Smolienko / Globallookpress.com

Выезд за границу с Украины ограничат только для мобилизованных женщин, а не всех военнообязанных. Об этом сообщил представитель президента в парламенте Федор Вениславский, пишет «РБК-Украина».

«Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно женщин, которые уже мобилизованы, в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами», — сказал он.

Вениславский уточнил, что эти женщины, получая статус военных, приобретают соответствующие права и ограничения. По его словам, украинок, которых поставят на военный учет, ограничивать в выезде не будут, а такой вопрос не рассматривается.

Ранее сообщалось, что украинские власти ограничат выезд за границу для военнообязанных женщин, которые встанут на учет. «Если они будут стоять на учете, то они получают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных», — говорил Вениславский.

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    Кристина Есикова
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