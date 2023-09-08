На историко-культурный музей Зеленодольска выделили 129 миллионов рублей

В историко-культурном музее Зеленодольска начался капитальный ремонт, который должен завершиться до конца текущего года. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу администрации района.

Так, реставрационные работы проводятся в рамках национального проекта «Культура», на них выделено 129 миллионов рублей. К настоящему времени уже обновили фасад здания, заменили окна. Сейчас там ведутся внутренние отделочные работы. «Музей имеет богатую историю и играет важную роль в культурной жизни города», — подчеркнули в администрации.

Известно, что данный музей был открыт в центре города в 2005 году. Для этого была произведена реконструкция зданий бывшего детского сада, построенного в 1939-м: два двухэтажных корпуса соединили между собой теплым переходом.

В пятницу, 1 сентября, в Казани открылся Музей Спасской башни. В здании появится музей, а на последнем ярусе башни — «малиновый звон».