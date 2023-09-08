Защита обжаловала приговор блогеру Наки за фейки о Российской армии

Защита обжаловала заочный приговор блогеру Наки за фейки о Российской армии

Защита обжаловала приговор блогеру Майклу Наки (признан Минюстом России иноагентом), заочно осужденному на 11 лет за фейки о Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, апелляция уже зарегистрирована в суде.

Обвинительный приговор суд вынес 29 августа. Установлено, что в марте 2022 года Наки и блогер Руслан Карпук (признан Минюстом России иноагентом) сняли видео с ложной информацией о Российской армии и выложили его на YouTube. Отмечается, что делали они это, находясь за границей. Также блогеры проводили на своих каналах прямые эфиры, где доносили до публики недостоверную информацию.

11 августа 2022 года Наки объявили в международный розыск.