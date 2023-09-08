Сотрудника украинского военкомата задержали за поставки наркотиков начальнику

ГБР Украины: задержан сотрудник военкомата, поставлявший наркотики начальнику

На Украине задержали сотрудника Ровенского районного военкомата, который поставлял наркотики своему начальнику. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) республики.

«Начальник структурного подразделения систематически привозил амфетамин руководителю, а в отдельных случаях оставлял "закладки"», — заявили в ГБР, отметив, что деньги за услуги мужчина не получал.

По информации ведомства, таким образом подчиненный пытался заработать благосклонность начальства для карьерного роста. Между собою стороны называли наркотики белой меткой, а друг друга — по вымышленным псевдонимам.

Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин в ходе координационного совещания с руководителями правоохранительных органов сообщил, что транснациональная организованная преступность действует на территории Украины. Группировки поставляют на фронт наркотические средства для Вооруженных сил Украины.