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16:31, 8 сентября 2023Бывший СССР

Сотрудника украинского военкомата задержали за поставки наркотиков начальнику

ГБР Украины: задержан сотрудник военкомата, поставлявший наркотики начальнику

Фото: ГБР Украины

На Украине задержали сотрудника Ровенского районного военкомата, который поставлял наркотики своему начальнику. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) республики.

«Начальник структурного подразделения систематически привозил амфетамин руководителю, а в отдельных случаях оставлял "закладки"», — заявили в ГБР, отметив, что деньги за услуги мужчина не получал.

По информации ведомства, таким образом подчиненный пытался заработать благосклонность начальства для карьерного роста. Между собою стороны называли наркотики белой меткой, а друг друга — по вымышленным псевдонимам.

Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин в ходе координационного совещания с руководителями правоохранительных органов сообщил, что транснациональная организованная преступность действует на территории Украины. Группировки поставляют на фронт наркотические средства для Вооруженных сил Украины.

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    Алевтина Запольская
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