На Украине признали факт поставки наркотиков на фронт для ВСУ

Генпрокурор Украины Костин: преступники поставляют наркотики на фронт для ВСУ

Транснациональная организованная преступность действует на территории Украины, группировки поставляют на фронт наркотические средства для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Этот факт признал генеральный прокурор республики Андрей Костин в ходе координационного совещания с руководителями правоохранительных органов, говорится в его Telegram-канале.

«Организованная преступность постоянно рядом... Мы видим, что могут существовать цепочки поставки этих средств на линию фронта, в Вооруженные силы», — написал Костин.

По его словам, генпрокуратура этому противодействует и понимает, что это направление есть и будет приоритетным, пока эту деятельность не прекратят на уровне государства. Он заявил о необходимости усиления противодействие незаконному производству и использованию наркотических средств и прекурсоров на Украине.

Костин подчеркнул, что вопросы сложные, поскольку «имеют трансграничное измерение». Он указал, что с активизацией организованной преступности сталкиваются все страны, пережившие войну или вооруженные конфликты. Генпрокурор добавил, что Украине эффективно помогают партнеры как на уровне европейских институций, так и на уровне министерства юстиции США и Федерального бюро расследований (ФБР).

Ранее на позициях ВСУ в Луганской народной республике (ЛНР) были найдены следы производства наркотиков — в частности, бочка с химическими веществами. Экспертиза показала, что они относятся к ряду наркотических.