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00:15, 31 августа 2023Бывший СССР

На Украине признали факт поставки наркотиков на фронт для ВСУ

Генпрокурор Украины Костин: преступники поставляют наркотики на фронт для ВСУ

Фото: Reuters

Транснациональная организованная преступность действует на территории Украины, группировки поставляют на фронт наркотические средства для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Этот факт признал генеральный прокурор республики Андрей Костин в ходе координационного совещания с руководителями правоохранительных органов, говорится в его Telegram-канале.

«Организованная преступность постоянно рядом... Мы видим, что могут существовать цепочки поставки этих средств на линию фронта, в Вооруженные силы», — написал Костин.

По его словам, генпрокуратура этому противодействует и понимает, что это направление есть и будет приоритетным, пока эту деятельность не прекратят на уровне государства. Он заявил о необходимости усиления противодействие незаконному производству и использованию наркотических средств и прекурсоров на Украине.

Костин подчеркнул, что вопросы сложные, поскольку «имеют трансграничное измерение». Он указал, что с активизацией организованной преступности сталкиваются все страны, пережившие войну или вооруженные конфликты. Генпрокурор добавил, что Украине эффективно помогают партнеры как на уровне европейских институций, так и на уровне министерства юстиции США и Федерального бюро расследований (ФБР).

Ранее на позициях ВСУ в Луганской народной республике (ЛНР) были найдены следы производства наркотиков — в частности, бочка с химическими веществами. Экспертиза показала, что они относятся к ряду наркотических.

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    Марина Совина
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