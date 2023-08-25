В бывших лагерях ВСУ в ЛНР нашли следы производства наркотиков

На оставленных ВСУ позициях в ЛНР нашли следы производства наркотиков

В Луганской народной республике (ЛНР) на оставленных Вооруженными силами Украины (ВСУ) позициях обнаружили следы производства наркотиков. Об этом рассказал источник РИА Новости в силовых структурах.

Обнаружена бочка с химическими веществами непонятного состава. На место пригласили специалистов для отбора проб. Результаты тестов показали, что в бочке находились химические вещества наркотического свойства.

Местные жители сообщали, что в 2018 году украинские военнослужащие старательно охраняли территорию, где были обнаружены следы изготовления наркотиков, с большой периодичностью спецмашины привозили сюда неизвестные грузы.

Ранее украинский пленный рассказал, как военврач ВСУ раздавал солдатам наркотики перед боем в ДНР. По его словам, амфетамин должен был помочь военнослужащим побороть страх и сделать их «боеспособными».