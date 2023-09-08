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13:03, 8 сентября 2023Россия

Петербуржец с лезвием ножа в шее зашел в бар со словами «нормально все»

Мужчина с торчащим из шеи лезвием ножа пришел в петербургский бар

Пожилой петербуржец с лезвием ножа в шее зашел в бар со словами «нормально все» и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

Несмотря на торчащий из шеи обломок лезвия и окровавленную футболку, 62-летний мужчина спокойно сел за столик и отказался от предложения обратиться в полицию.

«Че я, *** [гомосексуал] какой-нибудь? Ты меня вылечи и все», — объяснил он свое нежелание писать заявление на человека, ударившего его ножом.

То же самое он сказал и полицейским, согласившись лишь на медицинскую помощь. Бригада скорой увезла пострадавшего в Токсовскую больницу, о состоянии мужчины не сообщается.

О похожем случае сообщалось годом ранее. Тогда нож застрял в голове у российского девятиклассника после драки в школе.

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    Марк Леонов
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