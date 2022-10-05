Нож застрял в голове у российского девятиклассника после драки в школе

Подростка госпитализировали с ножом в голове после ссоры с ровесником под Воронежем

В Богучаре Воронежской области врачи госпитализировали 15-летнего россиянина после его ссоры с одноклассником. Об этом сообщает региональная прокуратура в своем официальном Telegram-канале.

По данным надзорного ведомства, подростка ранил складным ножом его ровесник, девятиклассник. Причиной драки назвали «словесный конфликт».

ТАСС со ссылкой работника медицинских структур Воронежской области уточняет, что нож до сих пор находится в голове пострадавшего — его лезвие застряло над ухом подростка. Состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое.

«Нож вошел в голову над ухом и находится в голове. Ребенок в сознании, его ждут в операционной Воронежской областной клинической больницы», — цитирует агентство слова источника.

По факту случившегося прокуратура уже начала проверку. Надзорное ведомство изучит детали инцидента и проверит работу органов системы профилактики Богучарского района.

Ранее сообщалось, что в Омске женщина обнаружила нож в голове, когда наутро после вечеринки решила причесаться.