Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Нож застрял в голове у российского девятиклассника после драки в школе

Подростка госпитализировали с ножом в голове после ссоры с ровесником под Воронежем

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Богучаре Воронежской области врачи госпитализировали 15-летнего россиянина после его ссоры с одноклассником. Об этом сообщает региональная прокуратура в своем официальном Telegram-канале.

По данным надзорного ведомства, подростка ранил складным ножом его ровесник, девятиклассник. Причиной драки назвали «словесный конфликт».

ТАСС со ссылкой работника медицинских структур Воронежской области уточняет, что нож до сих пор находится в голове пострадавшего — его лезвие застряло над ухом подростка. Состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое.

«Нож вошел в голову над ухом и находится в голове. Ребенок в сознании, его ждут в операционной Воронежской областной клинической больницы», — цитирует агентство слова источника.

По факту случившегося прокуратура уже начала проверку. Надзорное ведомство изучит детали инцидента и проверит работу органов системы профилактики Богучарского района.

Ранее сообщалось, что в Омске женщина обнаружила нож в голове, когда наутро после вечеринки решила причесаться.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Путин присвоил Кадырову второе за полгода генеральское звание
Каждая четвертая автозапчасть в России оказалась подделкой
Милонов рассказал о совмещении обязанностей военного в Донбассе и депутата
«Главного загрязнителя в мире» уличили в лицемерии из-за конференции ООН
Аутсайдер Первой лиги выбил «Рубин» Слуцкого из Кубка России
Перечислены шаги новых регионов после включения в состав России
В Госдуме назвали опрометчивым вероятное размещения в Польше ядерного оружия
В здании реактора на АЭС в Германии произошла утечка
ВСУ рассказали о приказе добивать раненых сослуживцев
Назван самый популярный автомобиль у москвичей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.