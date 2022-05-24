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Россиянка решила причесаться и нашла нож в голове

В Омске женщина решила причесаться утром после вечеринки и нашла нож в голове

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globalloookpress.com

В Омске женщина обнаружила нож в голове, когда наутро после вечеринки решила причесаться. Об этом рассказали в Минздраве российского региона, пишет KP.RU.

После обнаружения ножа россиянка обратилась к медикам. Врачи вытащили из ее головы нож, женщина получила легкие повреждения.

«Нож пробил свод черепа и вошел аккурат между долями мозга, в межполушарное пространство, ничего не повредив», — рассказали в Минздраве.

Жительница Омска не смогла объяснить, как нож попал в ее голову.

Ранее в Ростовской области мужчина захотел подышать и проткнул себе голову ножом. Он объяснил свой поступок тем, что у него не дышит нос и нож он воткнул, чтобы «голова дышала».

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Анастасия Шейкина
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