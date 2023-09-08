Белорусам запретили ездить в лес

На всей территории Белоруссии ввели запреты на поездки в лес

Во всех 118 районах Белоруссии введены ограничения на поездки граждан в лес. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на сайте министерства лесного хозяйства страны.

Согласно документам, опубликованным районными исполнительными комитетами, на территорию леса не могут заезжать автомобили, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и соответствующих органов. Также там нельзя проводить работы, не связанные с ведением лесного хозяйства.

При этом в шести районах страны введен полный запрет на посещение леса — белорусам нельзя даже зайти на его территорию. Власти решили прибегнуть к мерам на фоне средней пожарной опасности лесов.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что аномальная жара усиливает лесные пожары. В то же время дым от возгораний делает воздух небезопасным для здоровья людей. По прогнозам ВМО, климатическая ситуация и состояние воздуха в мире продолжат ухудшаться, так как лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений.