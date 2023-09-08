Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:28, 8 сентября 2023Среда обитания

Белорусам запретили ездить в лес

На всей территории Белоруссии ввели запреты на поездки в лес

Фото: Obscure Space / Unsplash

Во всех 118 районах Белоруссии введены ограничения на поездки граждан в лес. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на сайте министерства лесного хозяйства страны.

Согласно документам, опубликованным районными исполнительными комитетами, на территорию леса не могут заезжать автомобили, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и соответствующих органов. Также там нельзя проводить работы, не связанные с ведением лесного хозяйства.

При этом в шести районах страны введен полный запрет на посещение леса — белорусам нельзя даже зайти на его территорию. Власти решили прибегнуть к мерам на фоне средней пожарной опасности лесов.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что аномальная жара усиливает лесные пожары. В то же время дым от возгораний делает воздух небезопасным для здоровья людей. По прогнозам ВМО, климатическая ситуация и состояние воздуха в мире продолжат ухудшаться, так как лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму сбили беспилотник

    ВСУ второй раз за два часа обстреляли Белгородскую область

    Унесенная течением после мощнейшего дождя в истории китаянка попала на видео

    Россиянам назвали трендовые стрижки на осень

    Пользователи сети раскритиковали провокационный наряд Собчак

    Обстановка на открывшейся станции метро «Физтех» в Москве попала на видео

    Участник СВО год не получал выплаты из-за фамилии, имени и отчества

    В Европарламенте назвали потери Украины

    Белорусам запретили ездить в лес

    Большинство россиян заявили об ускорении роста цен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости