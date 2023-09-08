Муж Инстасамки показал свою прежнюю внешность

Муж рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, блогер Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин) показал свою прежнюю внешность. Соответствующий пост появился в Telegram-канале исполнительницы.

На размещенном снимке 22-летний инфлюэнсер позировал в черной футболке и с кудрями на голове, его нос оказался заклеен пластырем. При этом в руке он держал телефон, демонстрируя собственное старое фото в бейсболке.

Так, на кадре можно заметить, что черты лица мужчины, в том числе нос и губы, имеют другую форму. «Нормально?» — подписала публикацию Зотеева.

В августе Инстасамка показала естественную внешность без косметических средств. 23-летняя исполнительница снялась на фоне дивана в серой майке на широких бретелях. При этом на коже исполнительницы были заметны высыпания.