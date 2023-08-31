Инстасамка показала лицо без макияжа

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала естественную внешность без косметических средств. Соответствующая история появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя исполнительница снялась на фоне дивана в серой майке на широких бретелях, которая демонстрировала , и клетчатых пижамных штанах. В размещенном ролике видны многочисленные цветные татуировки Затеевой, а на ее лице отсутствует макияж. Кроме того, на коже исполнительницы заметны высыпания.

Звезда сделала короткую стрижку, и отказалась от украшений.

Ранее а августе Инстасамка с мужем показали лица после пластики. Артистка разместила серию снимков, на которых предстала со своим супругом, блогером Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин). При этом на кадрах было видно, что у инфлюэнсеров забинтованы носы, а на их лицах присутствуют отеки и многочисленные синяки.