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09:49, 31 августа 2023Ценности

Инстасамка показала лицо без макияжа

Фото: @instasamka

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала естественную внешность без косметических средств. Соответствующая история появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя исполнительница снялась на фоне дивана в серой майке на широких бретелях, которая демонстрировала , и клетчатых пижамных штанах. В размещенном ролике видны многочисленные цветные татуировки Затеевой, а на ее лице отсутствует макияж. Кроме того, на коже исполнительницы заметны высыпания.

Звезда сделала короткую стрижку, и отказалась от украшений.

Ранее а августе Инстасамка с мужем показали лица после пластики. Артистка разместила серию снимков, на которых предстала со своим супругом, блогером Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин). При этом на кадрах было видно, что у инфлюэнсеров забинтованы носы, а на их лицах присутствуют отеки и многочисленные синяки.

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    Екатерина Ештокина
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