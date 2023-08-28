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17:02, 28 августа 2023Ценности

Инстасамка с мужем показали лица после пластики

Фото: @instasamka

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, и ее муж-блогер Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин) показали фото после пластической операции. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя исполнительница разместила серию снимков, на которых предстала со своим супругом. При этом на кадрах видно, что у инфлюэнсеров забинтованы носы, а на их лицах присутствуют отеки и многочисленные синяки. «Культовая пара», — подписала звезда пост, который набрал более 156 тысяч лайков.

Пользователи сети оценили поступок знаменитостей в комментариях. «Любовь — это парные операции», «Сколько раз Олег делал нос уже?», «Уже не знаешь, что еще в себе изменить», «У вас делать носы стало семейное теперь?» — возмутились они.

Ранее в августе Инстасамка похвасталась своей первой сумкой Chanel. На размещенных кадрах 23-летняя исполнительница продемонстрировала бежевую сумку французской марки Chanel с двумя ручками, наружным карманом и монограммой компании.

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    Екатерина Ештокина
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