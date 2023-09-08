Отца Леонида Агутина госпитализировали

Отец певца Леонида Агутина госпитализирован с эмболией и тромбозом вены

Отца российского эстрадного певца Леонида Агутина госпитализировали с эмболией и тромбозом вены. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Николай Агутин попал в больницу в среду, 6 сентября. За несколько дней до этого 88-летний артист оступился на ступеньке в бассейне и подвернул стопу. Сначала нога не беспокоила Агутина, но позже начала болеть. Тогда он обратился к врачам. Специалисты диагностировали у мужчины эмболию и тромбоз вены.

В конце июля Николай Агутин также был госпитализирован. Тогда он попал в кардиологическое отделение с жалобами на утомляемость, беспокойный сон и боль в ногах. У Агутина-старшего была выявлена стенокардия напряжения.

В июле текущего года сообщалось, что отец Филиппа Киркорова оглох на одно ухо. Бедрос Киркоров заявил, что у него начались проблемы со слухом из-за радиации. Он отметил, что подвергся ей после установки кардиостимуляртора.

