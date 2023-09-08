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19:45, 8 сентября 2023Культура

Отец Леонида Агутина ответил на новости о своей госпитализации

Отец российского певца Леонида Агутина опроверг новости о своей госпитализации
Николай Агутин

Николай Агутин. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Отец российского эстрадного певца Леонида Агутина опроверг новости о своей госпитализации. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в Telegram-канале.

Николай Агутин ответил журналистам, что проходил «маленькую» профилактику в больнице. 88-летний артист заявил, что у него нет серьезных проблем со здоровьем. «Разнеслось. Это я на один день поехал, капельницу одну сделал и все. Все в порядке у меня», — сказал Агутин-старший.

Ранее сообщалось, что отца Леонида Агутина госпитализировали. По данным Telegram-канала Baza, Николай Агутин попал в больницу в среду, 6 сентября, из-за того, что ранее он оступился на ступеньке в бассейне и подвернул стопу. Отмечалось, что сначала нога не беспокоила Агутина, но позже начала болеть. В связи с этим он обратился к медикам. Специалисты якобы диагностировали у мужчины эмболию и тромбоз вены.

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    Сергей Равин
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