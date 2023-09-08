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12:55, 8 сентября 2023Россия

Жертва массового отравления шаурмой в российском городе рассказала о симптомах

Жертва массового отравления шаурмой рассказала «Ленте.ру» о потере сознания

Фото: Omar Ashtawy / Globallookpress.com

Жертва массового отравления шаурмой в Льгове Курской области Наталья рассказала, что после употребления продукта пострадала вся ее семья. Женщина описала симптомы в беседе с «Лентой.ру».

«Отравились 6 сентября. В обед купили две шаурмы и дома съели. Немного ребенку попробовать дали. На вкус была самая обычная шаурма. Часа через полтора ребенку стало плохо, она говорила, что живот болит, и ее рвало. Потом мужу стало плохо, он вообще упал без сознания, и у меня была рвота и живот болел. Приехала скорая помощь, диагностировали отравление», — поделилась Наталья. Женщина добавила, что ее семья сдала анализы на острые кишечные инфекции, но результаты еще не пришли.

Ранее о массовом отравлении в Льгове Курской области сообщило правительство российского региона. Там отметили, что за медицинской помощью со схожими симптомами обратились 15 человек. Один случай отравления закончился летальным исходом. Кроме того, четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ.

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    Екатерина Смирная
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