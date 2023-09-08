Зеленский пожаловался на длинную санкционную паузу Запада против России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международные партнеры выдерживают «слишком длительную» санкционную паузу против России. Видеообращение политика опубликовано в его Telegram-канале.
По его словам, приоритетами в санкционной политике Запада должны стать энергосектор России и микроэлектроника. Также политик заявил о необходимости дальнейшей блокировки российского финансового сектора.
«Сейчас мы видим слишком длительную санкционную паузу со стороны партнеров», — сказала украинский лидер.
Ранее Зеленский также пожаловался на замедление темпов боевых действий, поставок оружия от Запада и введения санкций против России. Политик заявил, что для ускорения контрнаступления Вооруженным силам Украины необходимо больше западной военной техники, в частности — современных истребителей.