Зеленский пожаловался на длинную санкционную паузу Запада против России

Зеленский пожаловался на слишком длинную санкционную паузу Запада против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международные партнеры выдерживают «слишком длительную» санкционную паузу против России. Видеообращение политика опубликовано в его Telegram-канале.

По его словам, приоритетами в санкционной политике Запада должны стать энергосектор России и микроэлектроника. Также политик заявил о необходимости дальнейшей блокировки российского финансового сектора.

«Сейчас мы видим слишком длительную санкционную паузу со стороны партнеров», — сказала украинский лидер.

Ранее Зеленский также пожаловался на замедление темпов боевых действий, поставок оружия от Запада и введения санкций против России. Политик заявил, что для ускорения контрнаступления Вооруженным силам Украины необходимо больше западной военной техники, в частности — современных истребителей.