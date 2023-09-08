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12:10, 8 сентября 2023Культура

Названа дата выхода нового романа Виктора Пелевина

Новая книга Пелевина «Путешествие в Элевсин» выйдет 29 сентября

Фото: Efrem Lukatsky / Unsplash

Названа дата выхода нового произведения 60-летнего российского писателя Виктора Пелевина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издательство «Эксмо».

Новый роман автора под названием «Путешествие в Элевсин» появится на полках книжных магазинов 29 сентября в единое время — 20:23. Предзаказ на произведение можно будет оформить с 8 сентября в интернет-магазинах «Читай-город», «Буквоед» и Book24.

«МУСКУСНАЯ НОЧЬ — засекреченное восстание алгоритмов, едва не погубившее планету. Начальник службы безопасности "TRANSHUMANISM INC." адмирал-епископ Ломас уверен, что их настоящий бунт еще впереди. Этот бунт уничтожит всех — и живущих на поверхности лузеров, и переехавших в подземные цереброконтейнеры богачей», — сообщается в аннотации романа.

В аннотации также упоминается, что Ломас посылает одного из своих сотрудников, «баночного оперативника», в нейросетевую симуляцию Рима третьего века, чтобы предотвратить катастрофу. Хозяин Рима, император Порфирий, охраняет тайну заговора, спрятанную в этом месте.

В начале 2023 года россияне назвали главных авторов 2022 года. Больше всего голосов получили Захар Прилепин, Александр Пушкин и Виктор Пелевин.

Ранее сообщалось, что редкое издание книги о мальчике-волшебнике Гарри Поттере может быть продано за тысячи фунтов стерлингов на аукционе в Британии после того, как оно пережило пожар.

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    Анастасия Астахова
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