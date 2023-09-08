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08:12, 8 сентября 2023Силовые структуры

Суд оставил в силе приговор похитившим и убившим подростка троим россиянам

В Пензе суд утвердил приговор троим виновным в похищении и убийстве подростка

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Пензенский областной суд оставил в силе приговор трем местным жителям, которые обвиняются в похищении и убийстве 17-летнего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчин приговорили к срокам от пяти с половиной до 13 лет лишения свободы. 30-летнего местного жителя признали виновным по статьям 126 («Похищение человека») и 105 («Убийство») УК РФ. Он получил 13 лет колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на два года. Подсудимый также должен компенсировать моральный вред и материальной ущерб родственникам убитого. Двоих его 21-летних подельников признали виновными по статье 126 («Похищение человека») УК РФ. Их приговорили к пяти с половиной годам колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на год.

По данным следствия, они пошли на преступление из-за подозрений в причастности школьника к распространению наркотиков.

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    Варвара Митина
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