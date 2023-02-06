Россиянина и двоих его подельников осудят за похищение и убийство подростка

Под Пензой будут судить мужчину и двоих его подельников за похищение и убийство подростка

В Пензенской области суд рассмотрит дело 30-летнего местного жителя и двоих его 21-летних подельников о похищении и убийстве 17-летнего подростка. Об этом в понедельник, 6 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурант договорился с приятелями похитить потерпевшего, чтобы выяснить с ним отношения. Вечером 19 апреля 2022 года мужчины ехали на машине, заметили подростка и затолкали его в салон авто. Обвиняемые отвезли юношу в лес недалеко от села Большая Елань.

Организатор преступления вытащил жертву из автомобиля, отвел к реке и стал бить и душить. Вскоре молодой человек скончался от механической асфиксии. Тогда мужчина скинул его тело в воду.

Тело нашли 21 апреля. По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») и пунктам «а,в,д» части 2 статьи 126 («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего») УК РФ.