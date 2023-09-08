Москвичи оказались готовы переплачивать за жилье по одной причине

Риелтор Барсуков: москвичи готовы переплачивать за квартиры рядом с метро

Москвичи оказались готовы переплачивать за съемное жилье, если оно находится рядом с метро. О причине, которая побуждает жителей столицы отдавать больше денег за аренду квартир, рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков, пишет NEWS.ru.

Риелтор считает, что мобильные люди часто выбирают платить за комфорт, чтобы в дальнейшем сэкономить время и деньги на пересадках. «Если, конечно, денег совсем нет — снимаешь самое дешевое, а если деньги есть — слушай, а зачем мне ехать на автобусе, потом пересаживаться на МЦД, потом на подземное метро? Я лучше доплачу две-три тысячи рублей. Будешь платить не 30 тысяч, а 33 тысячи, но рядом с метро. Буду экономить 40 минут, а их есть куда потратить», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что цены на квартиры рядом с новыми станциями метро «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино» стартуют от 4,83 миллиона рублей. С таким бюджетом можно приобрести студию площадью 21,7 квадратного метра.

Эксперты также назвали максимальную стоимость жилья в данном районе. За 20,92 миллиона рублей покупатель может получить «двушку» площадью 66,4 квадратного метра.