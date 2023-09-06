Названы цены на жилье рядом с новыми станциями метро во Внуково

bnMAP.pro: квартиры рядом с новыми станциями метро во Внуково стоят от ₽4,8 млн

Цены на квартиры около новых станций метро «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино» стартуют от 4,83 миллиона рублей. За эти деньги можно приобрести студию площадью 21,7 квадратного метра. Об этом «Ленте.ру» рассказали аналитики bnMAP.pro.

Эксперты также назвали максимальную стоимость жилья в данном районе. Так, за 20,92 миллиона рублей покупатель может получить «двушку» площадью 66,4 квадратного метра.

Ближе всего к метро находятся пять жилых комплексов: «Цветочные поляны», «Квартал Марьино», «Середневский лес», «Бристоль» и «Цветочные поляны Экопарк». На продажу в них выставлено 1847 квартир, все из них относятся к комфорт-классу.

Две новые станции Солнцевской линии метро открыли 6 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал эту ветку уникальной — теперь от Делового центра до одного из крупнейших аэропортов страны можно будет доехать за 40 минут. Глава города уточнил, что сотни тысяч людей теперь смогут экономить на дороге до часа в день.