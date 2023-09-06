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14:51, 6 сентября 2023Среда обитания

Собянин открыл первую в России станцию метро в аэропорту

Собянин сообщил об открытии последних из 14 станций Солнцевской линии метро

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл последние из 14 станций Солнцевской линии метро — в том числе станцию «Аэропорт Внуково», которая стала первой в России на территории действующего аэропорта. Об этом глава столицы сообщил в своем Telegram-канале.

«Впервые в России метро пришло в аэрогавань. Это знаковое событие для всей страны. Путь от Внуково до центра столицы теперь экономный и комфортный, а транзитные пассажиры могут быстрее перемещаться между аэропортами», — говорится в публикации Собянина.

Мэр уточнил, что сотни тысяч людей теперь смогут экономить на дороге до часа в день. По словам Собянина, станцию метро интегрировали в аэропорт полностью. «Через подземный переход есть выходы в терминал А, а также — в подземный терминал "Аэроэкспресса", на привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице», — пояснил он.

Глава столицы добавил, что за счет новых станций Солнцевской линии разгрузятся прилегающие Киевское и Боровское шоссе, а также станет свободнее на станциях метро «Рассказовка» и «Саларьево».

Ранее сообщалось, что время в пути от центра Москвы до одного из крупнейших аэропортов России сократилось до 40 минут, а чтобы достроить Солнцевскую линию, пришлось пройти 70 километров тоннелей — в том числе одни из самых глубоких станций в районе «Парка Победы».

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    Нина Ташевская
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